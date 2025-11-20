Romans Sary Janickiej z Zakościelnym? Oto cała prawda

Gdy Sara Janicka i Maciej Zakościelny pojawili się razem na parkiecie „Tańca z gwiazdami”, od razu przyciągnęli uwagę widzów. Zgrana para, pełna emocji choreografia i intensywna relacja na scenie sprawiły, że internauci zaczęli spekulować o możliwym romansie między tancerką a aktorem. Sugerowano, że łączy ich coś więcej niż tylko wspólna praca na planie programu. Emocje podsycał fakt, że para zajęła wysokie, trzecie miejsce w programie, co tylko zwiększyło medialny szum wokół ich relacji.

Maciej Zakościelny skomentował plotki o związku z Sarą Janicką

Po finale „Tańca z gwiazdami” Maciej Zakościelny udzielił wywiadu serwisowi JastrząbPost. Aktor nie ukrywał, że program, w którym sam wcześniej wystąpił, wciąż buzi w nim spore emocje. W pewnym momencie reporterka zapytała go relację z Sarą Janicką. Zakościelny przyznał, że jej kibicuje, jednak pytanie o uczucia nieco go zdezorientowały. Artysta nie odpowiedział wprost, postanowił skupić się na talencie i osobowości Janickiej.

Dlaczego takie pytanie? Cieszę się, że zajęli dobre miejsce, szkoda, że nie udało się wygrać. Ona daje z siebie wszystko w tej pracy i to trzeba docenić. Chciałbym, żeby ludzie zobaczyli, jaką wspaniałą jest osobą i cudowną, niesamowitą tancerką. Jest mega pracowita i to jak ona tańczy, to moim zdaniem jest jej dusza odpowiedział.

Tymczasem nowa edycja „Tańca z gwiazdami” stoi pod dużym znakiem zapytania. Choć ruszyły już prace nad kontynuacją programu, fani nie ukrywają niezadowolenia po ostatnim finale i domagają się całkowitego odświeżenia formatu - łącznie ze składem jury.

Sara Janicka miała już męża, gdy występowała z Maciejem Zakościelnym

Wszystkie plotki okazały się bezpodstawne. W momencie, gdy widzowie snuli domysły o romansie Janickiej z Zakościelnym, tancerka była już mężatką. Sara Janicka wyszła za mąż za Mikołaja Danielewicza 25 sierpnia 2023 roku. Uroczystość ślubna odbyła się w Kościele św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie koło Poznania. To całkowicie zmienia kontekst medialnych spekulacji – związek Janickiej był już sformalizowany, gdy występowała w „Tańcu z gwiazdami” u boku Zakościelnego.

Kim jest Mikołaj Danielewicz, mąż tancerki?

Mikołaj Danielewicz to nie tylko partner życiowy Sary Janickiej, ale również osoba obdarzona talentem tanecznym. Choć nie związał swojej kariery z zawodowym tańcem, posiada umiejętności w tej dziedzinie. W przeszłości rozważał udział w programie „Taniec z gwiazdami”, jednak obowiązki zawodowe w korporacji nie pozwoliły mu na taką decyzję. Sam przyznał, że zna atmosferę programu, często bywał na nagraniach i zna większość uczestników. Mimo to pozostał przy swojej dotychczasowej pracy.

To właśnie podczas wspólnego udziału w spektaklu Danielewicz oświadczył się Janickiej. Oboje dzielą pasję do tańca, ale to ona zrobiła z tego swoją karierę. Z wywiadów wynika, że Mikołaj bardzo ceni zdolności swojej żony – nazywa ją świetną tancerką i doskonałą nauczycielką.

Taniec zamiast romansu – osiągnięcia Janickiej na parkiecie

Tancerka Sara Janicka może poszczycić się imponującym dorobkiem zawodowym. Zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w Latin Show Dance oraz Akademickiej Mistrzyni Polski w tańcach latynoamerykańskich. Na arenie międzynarodowej zajęła m.in. drugie miejsce na Mistrzostwach Wschodnich Stanów Zjednoczonych, tańcząc z Kamilem Kuroczką.

Widzowie mogli ją zobaczyć w takich programach telewizyjnych jak „You Can Dance” (TVN), „World of Dance” (Polsat) czy „Taniec z gwiazdami”, gdzie występowała m.in. z Akopem Szostakiem (2019 r., 7. miejsce), Krzysztofem Szczepaniakiem (5. miejsce) i wspomnianym Maciejem Zakościelnym (3. miejsce). Jej profesjonalizm i umiejętności przyćmiły wszelkie plotki o romansie.

