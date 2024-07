Maciej Stuhr, ambasador akcji #MamMoc, był gościem świętowania poniedziałkowego poranka. W ramach imprezy aktor starał się umilić warszawiakom „najcięższy moment tygodnia”, nie tylko rozdając paniom kwiaty, ale też odpowiadając na pytania, w czym sam szuka motywacji do działania i źródła uśmiechu. Okazuje się, że jego metodą na stres jest sport. Treningi do triathlonu - biegi, pływanie oraz jazda na rowerze - wymagają ogromnej samodyscypliny, zwłaszcza po całym dniu pracy. Taki wysiłek fizyczny odstresowuje i zdejmuje odpowiedzialność za dietę. Daje również siłę do pozytywnego myślenia.

W trakcie spotkania „Mam moc” odbyła się również premiera piosenki „Poniedziałkowy dół", którą aktor sam napisał i zaśpiewał z londyńskim zespołem Stay Strong Brothers. Piosenka, która jest jednym z trzech nagranych utworów, w przewrotny sposób udowadnia, że każda okazja - poniedziałkowy poranek, korek, a nawet oczekiwanie na piątek - może stanowić powód do radości!

#MamMoc to akcja będąca elementem kampanii marki Actimel.

Teledysk do piosenki możecie zobaczyć tutaj. :)

