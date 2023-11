Maciej Stuhr podczas premiery nowego Mitsubishi Eclipse Cross zdradził nam, dlaczego nie zagrał w trzeciej części "Listów do M.".

Fani świątecznego filmu, w którym zagrała cała plejada polskich gwiazd już od kilku tygodni mogą wybrać się do kina na najnowszą odsłonę hitu. Niestety, tym razem na ekranie nie zobaczymy Macieja Stuhra, który do tej pory wcielał się w postać sympatycznego radiowca, Mikołaja Koniecznego. O tym dlaczego aktor nie zdecydował się zagrać w trzeciej części "Listów do M." krążą już legendy. Teraz sam Maciej Stuhr w rozmowie z nami zdradził powody swojej decyzji!

Posłuchajcie, co powiedział przed naszą kamerą!

Maciej Stuhr nie wyglądał jednak na załamanego swoją nieobecnością w trzeciej części „Listów do M”. Podczas grudniowej gali jak zawsze błyszczał poczuciem humoru i na wesoło przedstawiał zalety nowego SUV-a Mitsubishi. A uwierzcie, zna je bardzo dobrze! Już od roku, jako ambasador marki, testuje nowe modele aut.

Maciej Stuhr o "Listach do M.".