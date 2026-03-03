W życiu Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej wydarzyło się coś, co wywołało ogromne emocje wśród ich fanów. Żona dziennikarza opublikowała w mediach społecznościowych wymowne zdjęcie z kluczami do nowego mieszkania. Uśmiechy nie pozostawiały wątpliwości, że to ważna dla nich chwila.

Radosna nowina u Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska są parą od blisko czterech lat. W ubiegłym roku zdecydowali się na kolejny poważny krok i wzięli ślub. Teraz przyszedł czas na realizację następnych marzeń. Zakup mieszkania i przeprowadzka to symboliczny początek nowego rozdziału w ich życiu.

Już wcześniej w mediach pojawiały się zapowiedzi, że Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska planują przeprowadzkę do wspólnego mieszkania. Teraz te doniesienia zostały oficjalnie potwierdzone przez samą zainteresowaną. Para zakończyła formalności i odebrała klucze, co oznacza, że mogą zacząć urządzanie wymarzonego gniazdka.

Odebraliśmy klucze, dużo pracy jeszcze przed nami, ale dzisiaj już tylko cieszymy się naszym nowym M - napisała Paulina Koziejowska

Internauci od razu ruszyli z komentarzami. Posypały się gratulacje dla Pauliny Koziejowskiej i Macieja Orłosia.

Gratuluję Państwu z całego serca

Gratuluję, życzę pięknego życia w nowym mieszkaniu piszą fani.

Nowe plany Pauliny Koziejowskiej i Macieja Orłosia

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska nie zamierzają zwalniać tempa. Po ślubie i odebraniu kluczy do mieszkania szykują się do kolejnych etapów w życiu. Na razie skupiają się na remoncie i urządzeniu nowego lokum, ale już wiadomo, że to dopiero początek ich wspólnych wyzwań.

Chociaż przed nimi jeszcze wiele pracy związanej z remontem i wyborem mebli, oboje podkreślają, że najważniejsza jest radość z nowego etapu. To jeszcze nie wszystko! Para zapowiada też w relacji na Instastory nowy wspólny projekt. Jesteście ciekawi?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: