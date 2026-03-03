Maciej Orłoś i jego młodsza o 22 lata żona podzielili się swoim szczęściem. Ogłosili wieści
Maciej Orłoś i jego żona Paulina Koziejowska mają prawdziwe powody do radości. Zakochani pokazali wymowne zdjęcie i ogłosili wspaniałe informacje. Internauci od razu zareagowali i ruszyli z komentarzami. To już!
W życiu Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej wydarzyło się coś, co wywołało ogromne emocje wśród ich fanów. Żona dziennikarza opublikowała w mediach społecznościowych wymowne zdjęcie z kluczami do nowego mieszkania. Uśmiechy nie pozostawiały wątpliwości, że to ważna dla nich chwila.
Radosna nowina u Macieja Orłosia i Pauliny Koziejowskiej
Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska są parą od blisko czterech lat. W ubiegłym roku zdecydowali się na kolejny poważny krok i wzięli ślub. Teraz przyszedł czas na realizację następnych marzeń. Zakup mieszkania i przeprowadzka to symboliczny początek nowego rozdziału w ich życiu.
Już wcześniej w mediach pojawiały się zapowiedzi, że Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska planują przeprowadzkę do wspólnego mieszkania. Teraz te doniesienia zostały oficjalnie potwierdzone przez samą zainteresowaną. Para zakończyła formalności i odebrała klucze, co oznacza, że mogą zacząć urządzanie wymarzonego gniazdka.
Odebraliśmy klucze, dużo pracy jeszcze przed nami, ale dzisiaj już tylko cieszymy się naszym nowym M
Internauci od razu ruszyli z komentarzami. Posypały się gratulacje dla Pauliny Koziejowskiej i Macieja Orłosia.
Gratuluję Państwu z całego serca
Gratuluję, życzę pięknego życia w nowym mieszkaniu
Nowe plany Pauliny Koziejowskiej i Macieja Orłosia
Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska nie zamierzają zwalniać tempa. Po ślubie i odebraniu kluczy do mieszkania szykują się do kolejnych etapów w życiu. Na razie skupiają się na remoncie i urządzeniu nowego lokum, ale już wiadomo, że to dopiero początek ich wspólnych wyzwań.
Chociaż przed nimi jeszcze wiele pracy związanej z remontem i wyborem mebli, oboje podkreślają, że najważniejsza jest radość z nowego etapu. To jeszcze nie wszystko! Para zapowiada też w relacji na Instastory nowy wspólny projekt. Jesteście ciekawi?
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Zobacz także: