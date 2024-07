Ministerstwo Środowiska wycofało reklamy dotyczące promocji segregacji śmieci z udziałem Macieja Nowaka i Wojciecha Modesta Amaro. Jak poinformował wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, propaguje ona w miękki sposób ideologię gender. Co na to Maciej Nowak, gwiazdor "Top Chefa" i dyrektor artystyczny Teatru Polskiego? Okazuje się, że sprawa go nie przejęła.

Maciej Nowak: Głosowałem na Dudę i nie żałuję

Krytyk teatralny i kulinarny udzielił szczerego wywiadu gazecie.pl. Nie żałuję udziału w spocie, a do całej sprawy podchodzi z wielkim dystansem. Dziwi go to, że tak wiele osób uznało go za ofiarę nowej władzy. On zupełnie się nią nie czuje:

To zamieszanie mnie zaskakuje, bo w ogóle nie jestem w to emocjonalnie zaangażowany. Spot zebrał dobre recenzje, było sporo śmiechu, że - ha ha! - Święty Mikołaj bez brody i w muszce. "Fronda" miała jakieś obiekcje do mojego "genderyzmu", ale szybko o tym zapomnieliśmy. [...]. Nie czuję się ofiarą. To, że są na świecie również ludzie dziwni, wiem nie od ostatnich wyborów - mówi Nowak.

Co więcej, Nowak jest pewny, że nie tylko nowa władza jest homofobiczna, ale cała klasa polityczna...

Ależ, homofobiczna jest nie tylko obecna władza! Z taką ironią, kwestionowaniem, głupimi żartami, które dotyczą mojej orientacji, spotykam się od dawna. I PO, i PiS są homofobiczne. Nie mam wątpliwości, że klasa polityczna w Polsce jest homofobiczna. Mało tego, uważam, że politycy są bardziej homofobiczni niż reszta społeczeństwa - przekonuje Nowak.

Krytyk przyznaje, że w wyborach prezydenckich głosował na Andrzeja Dudę i wcale nie żałuję tej decyzji. Docenia fakt, że Duda zna języki i jest młody:

Tak, no i co? Uważałem, że młody, znający języki człowiek z pokolenia 40-latków jest alternatywą dla "statusiałego" systemu, w którym poprzednio żyliśmy. Nie żałuję decyzji. Ja zawsze chodzę swoimi drogami i z żadną opcją polityczną się nie utożsamiam. Tak samo jak nie akceptowałem pewnych rozwiązań koalicji PO-PSL, tak samo nie akceptuję dużej części decyzji obecnie wprowadzanych w życie.

Maciej Nowak w reklamie z Wojciechem Modestem Amaro.

Maciej Nowak przyznał, że głosował na Andrzeja Dudę.