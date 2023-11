1 z 6

Maciej Musiał ma nową dziewczynę! I szczerze musimy przyznać, że jest to jedna z piękniejszych Polek. Aktorowi "Rodzinki.pl" ta blond piękność zawróciła w głowie! Nic dziwnego! Natalia Uliasz, bo o niej mowa, to polska modelka, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Tam jej kariera modelki nabiera tempa! Natalia pojawiła się m.in. na okładce portugalskiego Vogue’a.

Co o niej wiemy? Jak poznała się z Maćkiem? I co najważniejsze - jak wygląda? Tego wszystkiego dowiecie się z naszej galerii.