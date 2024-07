Maciej Musiał to jeden z najprzystojniejszych i najbardziej rozchwytywanych aktorów młodego pokolenia. Obecnie możemy go oglądać w serialu "Czas honoru" i "Rodzinka.pl". Aktor jednak w przerwie od pracy pozwolił sobie na małe szaleństwo. Zobacz: Maciej Musiał na imprezie u Maffashion

Musiał wykorzystał dwutygodniowy urlop i poleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie czekali na niego znajomi. Podczas pobytu w USA aktor zwiedził Chicago i Nowy Jork, a przy okazji meczu Chicago Bulls, na którym dobrze się bawił spotkał rodaka, Marcina Gortata. W wywiadzie dla newseria.lifestyle.pl zdradził, dlaczego wybrał akurat odwiedziny znajomych za oceanem:

Po skończeniu liceum moje drogi z wieloma znajomymi się rozeszły, każdy wyjechał do innego miasta coś studiować, niektórzy za granicę. Mój najlepszy przyjaciel wyjechał do Stanów, dlatego korzystając z chwili wolnego, pojechałem do niego, zobaczyć, jak wygląda nauka w USA.

Młody gwiazdor zdradza również, że nie mógłby na stałe zamieszkać poza Polską:

Po tygodniu już stęskniłem się za Polską. Jeżeli to miasto cię zaprasza samo, jeżeli chce cię tam, chce, żebyś tam pracował – to super. Natomiast tak turystycznie, żeby tam jechać i po prostu żyć, to raczej nie. Kocham Warszawę, to jest piękne miejsce, zresztą cała Polska jest piękna.