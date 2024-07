1 z 10

Najpopularniejsze polskie blogerki nie mają powodów do narzekań - ich blogi czytają setki tysięcy fanów, fanpejdże na portalach społecznościowych śledzi ogrom internautów, a one same mogą liczyć na atrakcyjne propozycje współpracy od dużych marek, które często łączą się z zagranicznymi wyjazdami. Przypomnijmy: Maffashion w Barcelonie. Pochwaliła się gorącymi fotkami w bikini

Teraz w kolejną egzotyczną podróż wybrała się Macademian Girl. Blogerka poleciała do Chin i zawdzięcza to fanom, którzy tłumnie oddawali na nią głosy w jednym z konkursów, w którym brały udział blogerki z całego świata. Tamara relacjonuje wyjazd na swoim Instagramie i widać, że świetnie się tam bawi, a jej kolorowy styl idealnie wpisuje się w azjatycki klimat. Macademian weźmie też tam udział w sesjach zdjęciowych, a efekty z pewnością będziemy mogli podziwiać na jej blogu.

Zobaczcie zdjęcia z wyprawy Macademian: