Już w lutym do sprzedaży trafi najnowsza kolekcja MAC w kolaboracji z Isabel i Rubenem Toledo. Isabel jest nominowaną do nagrody Tony designerką, której projekty nosi m.in. Michelle Obama, zaś Ruben to artysta i ulubieniec domu mody Louis Vuitton. To właśnie ta wyjątkowa para stworzyła kolekcję składającą się z 45 elementów. Połączenie romantycznej czerwieni, którą kocha Isabel z graficznym artyzmem Rubena.

Isabel Toledo zaprojektowała kolekcję do makijażu, a jej mąż Ruben stworzył do nich fantastyczne opakowania. Jak zwykle marka MAC Cosmetics przeszła samą siebie. Kolekcja MAC x Toledo na Walentynki 2015 prezentuje się fantastycznie i już nie możemy doczekać się kiedy wpadnie w nasze ręce.