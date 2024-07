Królowa jest tylko jedna. Na ten teledysk czekali wszyscy. W piątkowe popołudnie Doda w końcu pokazała teledysk do piosenki Bad Girl. Rabczewska po kilku miesiącach przerwy związanej z chorobą Nergala wraca do gry.

Najnowszy teledysk piosenkarki robi naprawdę duże wrażenie. Obraz utrzymany w futurystycznej konwencji kompletnie dystansuje inne polskie teledyski. To pierwszy clip, który nakręcono na światowym poziomie z takim rozmachem.

Rabczewska nakręciła go w Serbii. I jak pisze na oficjalnej stronie wszyscy jej fani będą pod ogromnym wrażeniem.

To będzie dzień inny niż pozostałe. Ta data została specjalnie zarezerwowana na jedno z najwspanialszych wydarzeń, jakie mam zamiar zaserwować Wam w tym roku – pisze Rabczewska na swojej oficjalnej stronie

. DWIE WERSJE- POLSKA

I ANGIELSKA. ZAWŁADNIE SERCAMI, POSZARGA NERWY, ZADZIWI, ZSZOKUJE I... UZALEŻNI...

Nas najbardziej zaskoczyła Doda swoją łysiną, którą najprawdopodobniej nawiązuje do choroby narzeczonego. Teledysk w całości możecie zobaczyć na portalu www.muzodajnia.pl