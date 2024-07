2 z 16

LA MER - The Reparative Face Sun Lotion SPF 30

Laboratoria The Max Huber Research Lab czerpiąc inspirację z potęgi morza i energii natury opracowały pierwszą, wyjątkową kolekcję produktów do pielęgnacji słonecznej, która łączy w sobie silne działanie ochronne, naprawcze i odbudowujące, a także daje możliwość uzyskania delikatnego, naturalnego odcienia opalenizny przy zachowaniu młodzieńczego wyglądu skóry. The Soleil de la Mer™ to trzy produkty, których skład oparto na odmładzającej mocy luksusowego kompleksu Miracle Broth™.

Dodatkowo The Reparative Face Sun Lotion SPF 30, The Reparative Body Sun Lotion SPF 30 i The Face and Body Gradual Tan wzbogacono o ferment ze złotych alg, który poprawia wygląd skóry podczas i po ekspozycji słonecznej, a także o morskie peptydy i kompleks Restorative Waters pomagające ujędrniać skórę, pobudzać naturalną produkcję kolagenu i odbudowywać uszkodzenia. Skóra staje się miękka, promienna i odmłodzona, a jednocześnie jest chroniona przed promieniowaniem UVA, UVB i szkodliwymi czynnikami środowiska.

Należy aplikować 30 minut przed ekspozycją na słońce. Aplikację należy powtarzać przynajmniej co dwie godziny po pływaniu, spoceniu się lub wytarciu ręcznikiem.

Cena ok. 440 zł