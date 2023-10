Łukasz Wiewiórski był jednym z uczestników trzeciej odsłony najsłynniejszego reality show, pt. "Big Brother. Bitwa". W tej edycji uczestnicy zostali podzieleni na dwa rywalizujące ze sobą zespoły - "czerwonych" i "niebieskich". Model został wytypowany na kapitana "czerwonych" i niemal od razu po wejściu do słynnego domu w Sękocinie podbił serce jednej z uczestniczek - Mai (wówczas jeszcze Agnieszki) Frykowskiej, przylgnął też do niego przydomek "Ken". Wspólna kąpiel i namiętne chwile w wypełnionym pianą jacuzzi wywołały ogromny skandal, ale trzeba zaznaczyć, że hejt uderzył przede wszystkim w Maję Frykowską, a jej towarzysza potraktowano z dużo większą wyrozumiałością.

"Big Brother": Jak dziś wygląda Łukasz Wiewiórski

Łukasz Wiewiórski dziś nie przypomina już "Kena" z programu sprzed dwóch dekad. Choć wydawało się, że ciągnęło go do show biznesu, nie zrobił kariery jako celebryta. Co prawda próbował jeszcze sił w innym reality show TVN, "Wyprawa Robinson, ale wytrwał na wyspie zaledwie osiem dni.

Zdecydowanie lepiej powiodło się jego koleżance z programu. Maja Frykowska raz po raz przypomina o sobie mediom. Ostatecznie Łukasz Wiewiórski wybrał zawód związany z branżą filmową, ale nie występuje przed kamerą. O tym, jak dziś wygląda ekranowy przystojniak, czym konkretnie się zajmuje oraz jak wyglądała jego kariera w modelingu po zakończeniu "Big Brothera", dowiecie się, oglądając nasze wideo.

