Łukasz Nowicki rzucił pieczywem w "Pytaniu na śniadanie"! Ostry hejt na dziennikarza: "Bezczelność. Dno!"

Skandal z udziałem Łukasza Nowickiego! Prowadzący "Pytania na śniadanie" w piątkowym wydaniu rzucił białym pieczywem w trakcie rozmowy z ekspertkami, które uznały je za szkodliwe i niezdrowe. W sieci rozpętała się niezła burza. Jak dziennikarz się tłumaczy? Zobaczcie dokładnie, o co poszło!

W piątkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" jednym z tematów była zdrowa żywność na grilla. Rozmawiano o warzywach, owocach ale również pieczywie. Jedna z ekspertek uznała, że stojące na stole białe pieczywo do hamburgerów jest niezdrowe. W tym momencie Nowicki wziął tacę z bułkami i wyrzucił je na ziemię.

Zobaczcie nagranie:

Oczywiście tuż po wydaniu na Nowickiego wylała się fala hejtu za brak poszanowania na pieczywo:

O wiele ostrzej zareagowała sama Karolina Korwin Piotrowska, która zwróciła również uwagę, że Nowicki jest ambasadorem UNICEFu, zwalczającej głód na całym świecie:

Chciałam zauważyć, ze w czasach, kiedy apeluje się o niewyrzucanie żywności, edukuje w kwestii zero waste, szacunku do jedzenia, kiedy miliony na świecie głodują, dwa miliardy złotych, z naszych podatków, naszej pracy, idą na to, by o poranku w TVP jakiś ignorant niewyedukowany rzucał sobie pieczywem o ziemię. Dno. Pan sobie, panie prowadzący debiloprogram, wpisze w Google choćby hasło Jemen i zobaczy umierające z głodu dzieci, marzące o takiej bułeczce, o czymkolwiek do jedzenia, to działa . To jest TELEWIZJA NARODOWA. Miłego weekendu wszystkim. #debiloprogram #zerowaste EDIT: jeszcze mi piszecie, ze ten pan reklamuje Unicef i prosi o SMS na głodujące dzieci! Serio? @unicefpolska To jest wasz ambasador? To?