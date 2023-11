Co się dzieje z Ludwikiem Borkowskim, zwycięzcą pierwszej edycji programu "Azja Express" w TVN? Wraz z aktorem Michałem Żurawskim wygrali aż 90 tysięcy złotych. Dziś fotograf, który próbuje również swoich sił jako aktor, pracuje jako kelner w Londynie. Poznajcie szczegóły!

Do stolicy Wielkiej Brytanii Ludwik pojechał, aby zarobić pieniądze na kursy aktorskie. Następnie chce szkolić się w USA. Ale zanim wyjedzie za Ocean, musi zdobyć określoną sumę. Idąc śladami największych gwiazd na świecie, zaczął pracować jako kelner w jednej z londyńskich restauracji:

Skoro trzeba pracować, to wybrałem sobie taką drogę typowo aktorską. Co robią aktorzy na Zachodzie? Są kelnerami, więc ja sobie postanowiłem, że też nim będę - mówił w reportażu dla "Dzień Dobry TVN"

Co Ludwik zrobił z pieniędzmi z wygranej w show? Jak sam powiedział, rozeszły się bardzo szybko i głównie na długi:

Borkowski wierzy, że dzięki ciężkiej pracy osiągnie swój cel i zostanie aktorem:

Jak to mówił Tom Hanks, gdyby to było łatwe, to by to robili wszyscy, więc krótko mówiąc, trzeba się trochę postarać i zaprzeć w sobie, żeby coś osiągnąć - tłumaczy.