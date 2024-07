16 sierpnia Amfiteatr w Koszalinie odwiedzi plejada polskich Artystów. A wszystko z okazji Festiwalu na Fali, organizowanego w ramach popularnej trasy koncertowej „Lato Zet i Dwójki”. Na scenie będziemy mogli zobaczyć przebojowy duet - Lucky i Andrzeja Krzywego z zespołem De Mono!

Podczas koncertu NA FALI usłyszymy piosenki, które królowały w polskich rozgłośniach radiowych. Publiczność Amfiteatru oraz Telewidzowie „Dwójki“, zobaczą nietypowe duety. Gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Ania Wyszkoni, Red Lips, Sound'n'Grace, Najlepszy Przekaz w Mieście i De Mono zaprezentują się wspólnie z wokalistami i wokalistkami, którzy walczyć będą o statuetkę NA FALI oraz nagrodę pieniężną. Artyści, którzy stworzą duety z Gwiazdami zostali wybrani w drodze castingu. Wśród nich znalazła się charyzmatyczna blondynka - Lucky, znana z debiutanckiego singla "Mimochodem".

Życie potrafi nas zaskakiwać! Pierwszy cover jaki nagralam to była piosenka zespołu LemON, właśnie na ten festiwal, dokładnie rok temu. Wtedy nie zostałam wybrana. Dlatego tym bardziej się cieszę, że w tym roku mój głos spodobał się zespołowi De Mono. To dla mnie ogromny zaszczyt, że będę mogła wystąpić na scenie z legendą polskiej muzyki. Zaśpiewamy „Póki na to czas”. Jesteśmy już po pierwszej próbie i wiem jedno, będzie mega energia! Jak pokazuje życie, nigdy nie przestawajcie wierzyć w swoje marzenia. Na wszystko przyjdzie czas! - mówi o Lucky.