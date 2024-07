Wywiad najgorętszej obecnie pary w polskim show-biznesie czyli Roberta i Anny Lewandowskich dla nowej "Gali" wzbudził już wiele emocji. Żona piłkarza zarzeka się w nim, że nie jest z Robertem dla pieniędzy. Przypomnijmy: "Nie jestem z Robertem dla pieniędzy"

Para opowiada też o początkach swojej znajomości i pierwszej randce. Lewandowski zdradził też, dlaczego zdecydował się oświadczyć Annie i wziąć z nią huczny ślub. Okazuje się, że Robert i jego przyszła żona poznali się na... obozie integracyjnym.



Stachurska nie była jednak od początku zachwycona Lewandowskim, głównie dlatego, że nie interesowała się futbolem i nie miała najlepszego zdania o piłkarzach. Robert zdobył jednak sympatię jej mamy:



Nie interesowałam się piłką nożną. Patrzyłam na Roberta przez pryzmat stereotypu. Na spotkanie z Robertem namówiła mnie przyjaciółka. Mojej mamie też się zresztą spodobał. Pokazałam jej zdjęcie z tego wyjazdu integracyjnego (...) Moja mama pierwsze, co powiedziała, to że widać od razu po uśmiechu, że to bardzo ciepły, fajny chłopak - relacjonuje Anna.