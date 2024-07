Wojtek Łozowski, lider grupy Afromental, a teraz także juror programu "Must be the Music.Tylko Muzyka", opowiedział „Party”, jak wyglądały początki jego kariery. Przyznaje, że trochę zachłysnął się sławą i popularnością, ale ten etap życia ma już za sobą.

Reklama

Pamiętasz moment, w którym powiedziałeś sobie: „Stop”?

- Po jednej z imprez dotarło do mnie, że ludzie traktują mnie jak zabawkę lub zwierzątko w zoo. Podchodzą, poklepują i zaczynają cię zamęczać. Prowadzisz rozmowy o niczym z jakimiś przypadkowymi ludźmi, albo w ogóle niewiele pamiętasz. Dziś mam wrażenie, że zmarnowałem ostatnie trzy lata. Zamiast realizować swoje marzenia, odstawiłem je na boczny tor. Ale już wziąłem się w garść. Doceniam to, co osiągnąłem w Polsce, ale… mam apetyt na więcej. Chcę podbić świat!

Reklama

Teraz Łozo planuje rozstać się z zespołem Afromental i podbić Hollywood! Przeczytaj cały wywiad w najmowym numerze „Party”.