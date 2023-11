Marietta z "Love Island. Wyspa miłości" zaśpiewała piosenkę Dody! Uczestnika reality show przed kamerami wystąpiła z utworem "Dżaga". Piosenka ma już 15 lat, a słowa do niej napisała oczywiście Dorota Rabczewska. Występ Marietty został udostępniony na profilu programu na Instagramie. Zobaczyła go artystka. Jak go skomentowała? Zobacz!

Love Island. Marietta zaśpiewała piosenkę Dody

W "Love Island. Wyspa miłości" znów wiele się działo. Monika zdecydowała się stworzyć parę z Pawłem, który przypominamy jest bratem bliźniakiem Piotrka. Odbyły się także wybory miss, które wygrała Sylwia! Uczestniczka jest uważana za jedną ze spokojniejszych dziewczyn w programie. Powinna wygrać?

Za to Marietta zaśpiewała przed kolegami i koleżankami piosenkę Dody! Uczestnika zdecydowała się wykonać "Dżagę". Przypominamy fragment utworu: "Mówią mi jesteś kimś / Możesz mieć każdego, bo / Fajna dżaga z Ciebie jest / Ale ja jedno chce / I nikt nie zrozumie, że / Dla mnie liczy się kochanie/.

Występ Marietty podzielił internautów, choć pozytywnych komentarzy było więcej w sieci.

Wow! Piękny głos ???? Najlepsza❤️ Bardzo ładnie - czytamy na Instagramie.

Co ciekawe, sama Doda skomentowała występ Marietty. Wokalista zostawiła w sieci emotikonę: "❤️", co oczywiście oznacza, że jej się podobało.

Zobaczcie, jak Marietta zaśpiewała! Jest lepsza niż Doda?

Marietta jest jedną z uczestniczek "Love Island".

instagram