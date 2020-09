"Love Island": Oliwia w ogniu krytyki internautów! "Czy ona w ogóle wie czego chce"?

W "Love Island" za chwilę czeka nas kolejne przeparowanie, ale już teraz emocji nie brakuje. A wszystko za sprawą Oliwii i Igora, którzy niespodziewanie podjęli decyzję o rozstaniu. Oliwia szybko zaczęła rozglądać się za nowymi kandydatami na partnera i wygląda na to, że może liczyć na Mikołaja. Dziewczynie bardzo podoba się również nowy uczestnik, Kamil. Jednak w ostatnim odcinku Igor stwierdził, że chce na nowo budować coś z Oliwią! Wygląda na to, że kiedy przemyślał wszystko na spokojnie to stwierdził, że jednak Oliwia jest mu pisana.

Wiemy jakie wady mamy teraz, nie? Po prostu trzeba nad tym pracować - powiedział Igor. No tak, no teraz trzeba pracować, a wcześniej, to decyzja zapadła, nie? - odparła Oliwia Wiem, jak tam stanę i Mikołaj wybierze Cię pierwszy, to ja będę się budził w łóżku obok kogoś, obok którego nie chcę się budzić - dodał chłopak. Ja chcę poznać Mikołaja i wydaje mi się, że w tym wypadku wygra prawdziwe uczucie - podsumowała Oliwia.

Fani programu komentują zachowanie Oliwii

Fani programu na bieżąco komentują sytuacje w programie. Tym razem są wyraźnie zainteresowani sytuacją właśnie pomiędzy tą dwójką. Na oficjalnym Instagramie programu "Love Island" internauci są zawiedzeni postawą Oliwii! W większości twierdzą, że Igor jest fantastycznym mężczyzną i nie rozumieją, dlaczego dziewczyna chce próbować tworzyć coś z kimś innym. Z drugiej strony internauci uważają również, że Oliwia niepotrzebnie daje także nadzieje Mikołajowi.

- Fajnie, że Igor mówi wprost, a nie się czai i udaje. - Czy ona wg wie czego chce :/ 👎🏻👎🏻 - Czy nie wydaje Wam się, że Oliwia gwiazdorzy? - Oliwia się teraz cieszy, że dwóch straciło dla niej głowę i się bawi... - Mikołajowi mydli oczy, że chce go poznać itp...a tu nagle, że uczucie do Igora wygra. Sama nie wie czego chce! No porażka z niej!!! - Szkoda Igora bo wie czego chce a Oliwka trochę kiepsko niby coś do niego czuje ale jednak by wolała coś z Mikołajem hmm myślę że jak się coś do kogoś czuje to raczej nie szuka się innej opcji 🤔 - Igor fajny facet a ona chyba sama nie wie czego chce 🤦 - piszą internauci.

Jak myślicie - czy Igor i Oliwia dojdą do porozumienia? Fani programu nie są zadowoleni, że uczestniczka jest tak niezdecydowana i daje niepotrzebne nadzieje chłopakom. Pamiętajmy jednak, że jest to program, w którym może wygrać miłość, albo dobra strategia. Być może Oliwia ma jakiś plan, który właśnie zaczyna realizować!

Oliwia i Igor mieli kolejną, poważną rozmowę. Z kim ta uczestniczka "wyspy miłości" zdecyduje się stworzyć relacje? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach "Love Island"!

Fani programu w zdecydowanej większości są po stronie Igora!