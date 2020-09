Natalia Lieber kilka dni temu pożegnała się z programem "Love Island". W wyniku głosowania widzów oraz decyzji pozostałych uczestników, to właśnie ona i Mundek, z którym była w parze, musieli opuścić show. Dla byłej uczestniczki był to ogromny cios i wygląda na to, że bardzo przeżywa odpadnięcie z programu. Natalia opublikowała obszerny post na swoim Instagramie, w którym napisała między innymi, że według jej odczucia, głosowanie było niesprawiedliwe. Zobaczcie!

"Love Island": Natalia rozpacza, że odpadła z programu. "Głosowanie nie było sprawiedliwe"

Natalia w programie "Love Island" dała się poznać jako bardzo charyzmatyczna, otwarta i przebojowa osoba. Udział w show był dla niej wspaniałą przygodą, której uczestniczka nie chciała szybko zakończyć. Niestety, marzenia o pozostaniu w programie skończyły się wraz głosowaniem widzów i uczestników. Natalia i Mundek musieli opuścić show. To było bardzo trudne przede wszystkim dla Natalii, która chyba w dalszym ciągu nie może uwierzyć, że jej czas w "Love Island" minął. Była uczestniczka programu postanowiła podsumować swój udział w show i opublikowała na ten temat post na Instagramie.

No i moja przygoda z Love Island się skończyła! Każdy kto czyta ten post może to różnie odebrać🏝 Cieszę się z tego, ze dostałam te jedną szanse na milion ale jestem mega zła, że jej nie wykorzystałam🥴 Udział w programie był zdecydowanie za krótki dla mnie i tak naprawdę jak zaczęłam czuć się tam luzno i pewnie swojego miejsca tam to nagle wpadła Karola i odpadłam🤧 - (pis. oryg.) zaczęła swój wpis Natalia.

W dalszej części postu dziewczyna napisała, że jej zdaniem głosowanie było niesprawiedliwe, bo zostało zorganizowane zbyt szybko.

Szczerze mówiąc czuje się z tym zle mega i niesprawiedliwie bo tak na prawdę dopiero dwa dni w nowej parze a tu takie głosowanko a już dzień przed i w sam dzień odpadanka mega się fajnie dogadywaliśmy z Mundkiem ale tez odziwo jakoś mało tego zostało pokazane(why???) - (pis. oryg.) - napisała była uczestniczka show.

Na koniec swojego wpisu Natalia podkreśliła, że gdyby głosowanie odbyło się później, to z pewnością udałoby jej się stworzyć świetną relację z Mundkiem. Dziewczyna stwierdziła również, że gdyby udało jej się wrócić do programu, to z pewnością doszłaby do finału!

Nam brakło nie sztucznego udawania miłości od 1 dnia a czasu dlatego tez uważam, ze to głosowanie w tym wypadku tak szybko nie było sprawiedliwe🥴 gdyby nie to głosowanie nagłe, które zabrało te kilka dni a mógłby być z tego dzieci haha🐣 [...] W skrócie myśle, ze jakby to głosowanie się nie odbyło wtedy to pozamiatalibysmy a syn nazywałby się Leon a córcia Laura ale życzę powodzonka reszcie, jakbym miała okazje tam wrócić co graniczy z cudem to przysięgam, ze mogłabym już brać ze sobą kieckę finałową - (pis. oryg.) - podsumowała Natalia.

A Wy, tęsknicie za Natalią? Myślicie, że gdyby głosowanie odbyło się kilka dni później, to rzeczywiście udałoby jej się zostać w show? Zobaczcie cały wpis Natalii na ten temat.

Natalia w swoim wpisie przyznała również, że nie wykorzystała dobrze swojej szansy w programie "Love Island".