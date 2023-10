Julia i Dominik są zwycięzcami drugiej polskiej edycji "Love Island. Wyspa miłości". Para zdecydowała, że wybiera miłość i podzieliła się wygraną. Po powrocie do Polski spotkali się ze swoimi rodzinami i mogli przedstawić im drugą połówkę. Party.pl zapytało Julię, jak jej rodzice zareagowali na Dominika? Okazuje się, że uczestniczka reality-show ma mamę, która bardzo ją wspiera i jest zachwycona jej nowym partnerem:

Tak, już szepnęła mi, że to bardzo fajny chłopak, wartościowy, mądry i przede wszystkim... - wyznała szczerze Julia przed kamerą Party.pl

Obejrzyjcie koniecznie wideo i dowiedźcie się, co jeszcze powiedziała mama Julii na temat Dominika! Były to same komplementy? A może pojawiły się też jakieś zastrzeżenia! Uczestnicy "Love Island" zdradzili nam też, jak ich rodzice zareagowali, kiedy poinformowali ich, że wezmą udział w kontrowersyjnym reality-show?

Mat. prasowe