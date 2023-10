Magdalena Karwacka i Igor Łubkowski zajęli drugie miejsce w drugiej edycji programu "Love Island". Widzowie bardzo uwierzyli w uczucie tej dwójki, które pojawiło się niemalże od pierwszych chwil, gdy tylko piękna dziewczyna weszła do programu. Każdy fan "Wyspy miłości" zapewne pamięta, jaka była reakcja panów, kiedy Magda pojawiła się w show. Wszyscy po prostu oszaleli na jej widok!

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Magdą i Igorem, z którymi spotkaliśmy się w Elektrowni Powiśle. Igor skomentował dla nas swoją reakcję na widok Magdy. Chyba sam do końca nie był świadomy jak wielka ekscytacja go ogarnęła i dopiero po obejrzeniu tego fragmentu programu dotarło do niego, że Magda po prostu od pierwszych chwil zawróciła mu w głowie!

Zobaczcie jak to dla nas skomentował! Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.