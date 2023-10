Natalia Lieber niedawno pożegnała się z programem "Love Island". Chociaż była bardzo charyzmatyczną i energiczną bohaterką show, to jednak decyzją widzów i uczestników, musiała opuścić willę i wrócić do Polski razem z Mundkiem. Teraz jest oczywiście baczną obserwatorką wydarzeń na wyspie miłości i uważnie śledzi każdy odcinek.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Natalią. Była Islanderka wyjawiła nam, co sądzi o relacji Dominika i Julii. Czy jej zdaniem ich związek ma szansę przetrwać nawet po programie?

Ja bardzo dobrze się z Julką kolegowałam, jesteśmy bardzo podobne, wiem dokładnie jaki ona ma typ faceta. Wiem co lubi, czego nie lubi. Szczerze mówiąc widzę już po zapowiedzi kolejnego odcinka, że może się zacząć coś sypać i myślę, że nawet jeśli doszliby do finału, to raczej nie przetrwałaby ta para - powiedziała nam Natalia.