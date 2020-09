"Love Island 2": Oliwia znów wróciła do Mikołaja! Internauci: "Mikołaj, więcej szacunku do siebie"

Oliwia i Mikołaj z "Love Island" znów są razem! Po tym jak Igor związał się z nową uczestniczką Magdą i definitywnie skreślił szansę na związek z Oliwią, dziewczyna nie kryła łez. Oczywiście wsparcie znalazła w Mikołaju, który wyraźnie wciąż coś do niej czuje. Fani programu uważają jednak, że Oliwia manipuluje uczuciami chłopaka i kiedy poczuła, że u Igora nie ma już szans, to postanowiła do niego wrócić. Zobaczcie sami!

Zobacz także: "Love Island 2": Ola i Rafał oficjalnie zostali parą! Internauci: "Nie kupuję tego"

Oliwia z drugiej edycji "Love Island" to uczestniczka, która niewątpliwie wzbudza najwięcej emocji wśród widzów programu. Jeszcze do niedawna to ona rozdawała karty - chociaż czuła coś do Igora, to jednak zdecydowała się związać z... Mikołajem. Obydwaj panowie byli bardzo zainteresowani dziewczyną, ale Oliwię mimo wszystko zawsze bardziej ciągnęło w stronę Igora. Kiedy będąc w związku z Mikołajem na jego oczach czule całowała się z Igorem, było już jasne, że dziewczyna nie pokłada nadziei w rozwijaniu relacji z obecnym partnerem. Wtedy też Mikołaj stwierdził, że ich związek nie ma szans na dalszy rozwój.

Jednak wszystko zmieniło się, gdy do gry weszła przepiękna Magda! Dziewczyna wybrała Igora na swojego partnera, a ten totalnie stracił dla niej głowę i wygląda na to, że chłopak nie widzi już szans na stworzenie relacji z Oliwią. Z tego też względu odtrącona dziewczyna zaczęła znów walczyć o względy Mikołaja, a ten nie pozostał obojętny na jej łzy...

Fajnie, że Mikołaj mnie po prostu zrozumiał i jednak chyba to prawdziwe uczucie, to jest ze strony Mikołaja, a nie Igora - powiedziała Oliwia.

Po poważnej rozmowie z Oliwią, Mikołaj zdecydował się ponownie stworzyć z nią związek. Jak na taką decyzję chłopaka zareagowali internauci? Fani programu uważają, że niestety, kiedy Oliwia straciła szanse na związek z Igorem, postanowiła po prostu szukać koła ratunkowego w Mikołaju.

- Ona tylko do niego wraca, bo nie ma innej opcji, niby teraz wielkie uczucie💀😂 - Mikołaj więcej szacunku do siebie!! Zapłakała i zmiękł 🤦‍♀️ - Ładnie Oliwia sobie urabia Mikołaja, żal faceta, ale dorosły jest, spodobała mu się wizualnie, wiec stracił głowę :) - Tak to się łasiła na oczach Mikołaja do Igora, a teraz jak dostała kosza, to szuka pocieszenia u Mikołaja 🤣 - Szkoda mi Mikołaja, w co on się pakuje...😏 - piszą fani.

Jak dalej potoczą się losy Oliwii i Mikołaja? Tego dowiemy się zapewne w nowych odcinkach "Love Island". A Wy, jak myślicie? To szczere uczucie, czy jednak Oliwia szuka pocieszenia po stracie Igora? Zobaczcie szczerą rozmowę Oliwii i Mikołaja!

Igor nie pokłada już nadziei w Oliwii i tworzy szczęśliwą relację z Magdą. Para przeżyła już swój pierwszy pocałunek, podczas ostatniej randki!

Oliwia od pewnego czasu wzbudza ogromne emocje wśród fanów programu "Love Island"!