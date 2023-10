Julia Nowakowska i Dominik Grot to zwycięzcy drugiej edycji programu "Love Island". Kilka dni temu ta przeurocza para wróciła do kraju, a my postanowiliśmy zaprosić ich na wywiad! Julia i Dominik zdradzili nam wiele ciekawostek, których nie możecie przegapić.

Julka to prawdziwa seksbomba, a jej uroda po prostu zapiera dech w piersiach. Jeszcze przed udziałem w programie "Love Island", świetnie radziła sobie jako Influencerka. Występowała również w kilku teledyskach w tym u... Malika Montany! W rozmowie z reporterką Party.pl Julia Nowakowska przyznała, że uwielbia występować w teledyskach i zamierza dalej pracować na planach takich produkcji. Jak Julia wspomina swój występ u Malika Montany?

Była to super przygoda życia i nie tylko u niego w teledysku, ogólnie występuje w wielu teledyskach, bo lubię to, dobrze się czuję przed kamerą i na pewno będę to kontynuować - powiedziała nam Julia.

A jak na występ Julki w teledysku Malika Montany zareagował Dominik? Będziecie zaskoczeni tą historią! Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!