Każdy look Victorii Beckham jest bacznie śledzony. Tym razem paparazzi przyłapali projektantkę i żonę showbiznesowego superbohatera - Davida Beckhama, na lotnisku LAX w Los Angeles. Gwiazda nawet w upalne kalifornijskie lato nosi czerń. Victoria Beckham w jedwabnym komplecie z bluzką na ramiączkach "spaghetti" i w spódnicy midi wyglądała fantastycznie.

Voctoria Beckham ozdobną spódnicę do połowy łydki nosi z prostą bluzką i szpilkami na platformie w stylu Alexandra McQueena. Całość uzupełniła delikatną biżuterią (w tym pierścionkami - half ring), oraz okularami w stylu wayfarer. W tej stylizacji zrezygnowała z ukochanych przez nią much lub awiatorek. Podoba się wam ten look?

