Za nami już trzeci sezon serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Kto by się spodziewał, że Adek w końcu wydorośleje i z Patrycją doczekają się dziecka! Niemowlę na planie wywołało niemałe zamieszanie, ale czy w kolejnym sezonie będzie również tak zaskakująco jak do tej pory? Posłuchajcie, co zdradził nam Mateusz Murański! Czy w czwartym sezonie w końcu doczekamy się ślubu?

Patrycja została mamą! Czy w końcu wyjdzie za mąż za Adka?