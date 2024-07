Perfumy Lolity Lempickiej to odważne i zdecydowane zapachy. Jedni je kochają, inni nienawidzą. Jedno jest pewne, obok żadnych perfum Lempickiej nie można przejść obojętnie.

Oprócz ujmujących, często ciężkich i charakterystycznych zapachów ujmują także niesamowite flakony. Tym razem słynne jabłuszko jest czarne pod światło bordowe, misternie ozdobione czarnymi listkami na złotej koronie.

Zapach Midnight Couture Black Eau de Minuit to odnowiona wersja kultowego zapachu ukrytego w niebiskie jabłuszko. Jest równie słodka, ale bardziej tajemnicza i nieco mroczna - idealny zapach dla królowej nocy!

Idealny zapach dla fanek kuszącego zapachu wanillii.

Nuty głowy: korzeń lukrecji,

Nuty serca: mirra, jaśmin, irys,

Nuty bazy: wanilia, benzoin

Cena: ok. 250 zł/100 ml





Reklama