Coraz więcej gwiazd zaczyna otwarcie mówić o pędzie i stresie, w którym żyją. Choć sława i pieniądze są przyjemnym dodatkiem do kariery, każdy człowiek potrzebuje chwili dla siebie oraz wewnętrznego spokoju. Właśnie dlatego ruch slow life ma coraz więcej wyznawców w show - biznesie. Na czym polega jego fenomen i dlaczego warto wcielić go w życie?

Jakie są konsekwencje stresu?

Lekarze od lat alarmują o konsekwencjach stresu, a mimo wszystko większość z nas nie potrafi zwolnić. Ten problem dotyka również gwiazd, które żyją pod niesamowitą presją. Justin Bieber, Selena Gomez, Brad Pitt, Britney Spears, Ariande Grande to tylko kilka znanych nazwisk, które zmagają się z depresją, uzależnieniami i stanami lękowymi. Wielu specjalistów podkreśla, że to właśnie szaleńcze tempo życia i ogromne oczekiwania wobec samego siebie, negatywnie wpływają na naszą psychikę. Zwracają również uwagę na to, że nie potrafimy cieszyć się z małych rzeczy oraz ciągle chcemy więcej. Jak możemy pomóc sobie samemu i zatrzymać ten obłęd?

Odkryj slow life

Zapewne słyszałaś o coraz bardziej popularnym ostatnio życiu w nurcie „slow”. I wcale nie chodzi tu o bycie powolnym, a raczej o ogarnięcie życiowego chaosu, codzienną refleksję i zwracanie uwagi na otoczenie: ludzi, emocje, pracę, kulturę i jedzenie. Carl Honore, autor „pochwały powolności” i inicjator nurtu slow life pisze:

Życie Powoli oznacza sprawowanie kontroli nad rytmem własnego życia. Człowiek sam decyduje, jak szybko chce postępować w danej sytuacji. Celem naszej walki jest prawo do samodzielnego ustalania własnego tempa" - mówi Carl Honore.

Slow life w praktyce

Slow można być w każdej dziedzinie życia: seksie, pracy, jedzeniu, ćwiczeniach fizycznych, relacjach ze znajomymi. Warto zacząć od tego, co dla nas najtrudniejsze. Może będą to posiłki, może porzucenie zegarka i telefonu podczas weekendowego wypadu, a może to, co możemy wcielić w życie od razu, czyli codzienna wieczorna pielęgnacja. Seria antyoksydacja jagody acai od Ziai wychodzi naprzeciw potrzebom osób zabieganych i aktywnych. To linia przeznaczona do pielęgnacji współcześnie wrażliwej skóry, czyli takiej, która mimo młodego wieku szybko odczuwa skutki zmęczenia, traci swój naturalny blask, staje się wrażliwa i znacznie szybciej zaczyna się starzeć. Kosmetyki z tej linii to odżywcze, ale jednocześnie lekkie konsystencje, innowacyjne receptury i wysoka zawartość kompleksu naturalnych składników aktywnych, z których najważniejsza to ekstrakt z jagód acai - silny antyoksydant, idealny w profilaktyce anti-age oraz anti-pollution.

Najlepsze kosmetyki dla zabieganych kobiet

Na dobry początek wypróbuj nawilżające mydło z balsamem Ziaja z linii jagody acai, które możesz stosować pod prysznicem lub do kąpieli. Znajdź chwilę na wieczorny relaks i odpręż się. Mydło ma konsystencję pielęgnacyjnego balsamu, jest gęste, wydajne, dobrze się pieni i spłukuje. Wyjątkowy zapach i łagodne działanie zapewniają uczucie czystej skóry. Na deser niezwykła przyjemność dla ciała - satynowy mus do ciała z tej samej linii. Wygładza, zmiękcza i nawilża, a także odczuwalnie redukuje szorstkość naskórka, nie pozostawiając przy tym uczucia lepkiej skóry. Dodatkowo zapobiega efektowi tech-neck, czyli zmarszczkom na szyi powstałym w wyniku ciągłego pochylania głowy podczas korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych.

Uzupełnieniem pielęgnacji będzie serum do twarzy i szyi wygładzające - ujędrniające. To silnie skoncentrowany krem-żel o ekspresowym wchłanianiu i wysokiej zawartości kompleksu naturalnych substancji aktywnych. Sprawdzi się jako samodzielny produkt do pielęgnacji, ale również jako baza pod makijaż. Zauważalnie wygładza skórę, intensywnie nawilża i uelastycznia naskórek, łagodzi zaczerwienienia oraz ujednolica koloryt skóry. Dzięki temu skóra ma zdrowy, promienny wygląd.

Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, które rozwiązanie będzie dla ciebie najlepsze - uwolnij się, zrelaksuj, zatrzymaj lub rusz. Dobierz do tego odpowiedni zestaw kosmetyków z serii jagody acai od Ziai.

Materiał powstał we współpracy z marką Ziaja