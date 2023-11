Reklama

Patrząc na zdjęcia z czerwonego dywanu, można odnieść wrażenie, że gwiazdy nie mają złych dni. Są zawsze doskonale ubrane, ich włosy świetnie się układają, a cera jest idealnie gładka. Rzeczywistość jest oczywiście inna! Sławne osoby są tylko ludźmi, dlatego nawet one zmagają się z tak prozaicznymi sprawami, jak trądzik. Które gwiazdy nie są tak perfekcyjne, na jakie się kreują?

Justin Bieber

East News

Justin Bieber już od dawna nie jest słodkim nastolatkiem z uroczą grzywką. Od momentu swojego debiutu zmienił fryzurę, wyrzeźbił sylwetkę, a ciało pokrył licznymi tatuażami. Jedynie problem z trądzikiem pozostał bez zmian. Na ostatnich zdjęciach papparazzi dokładnie widać liczne ropne wypryski oraz przebarwienia na twarzy piosenkarza.

Kendall Jenner

East News

Na początku kariery Kendall Jenner często zarzucano, że została modelką tylko dzięki rodzinnym koneksjom. Niektóre osoby twierdziły, że jest za gruba (sic!) i nie ma idealnej cery, a przecież gładka skóra jest jednym z wymogów w tym zawodzie. Mimo wszystko Kendall udało się zostać jedną z najlepiej opłacanych modelek na świecie, jednak sama przyznaje, że z powodu trądziku miała wiele kompleksów.

Vanessa Hudgens

East News

Vanessa Hudgens zaliczana jest do grona najpiękniejszych i najlepiej ubranych gwiazd. Na jej profilu na Instagramie widzimy mnóstwo zdjęć w modnych stylizacjach, z dopracowanym makijażem i wymyślną fryzurą. Jednak na zdjęciach robionych z ukrycia, gwiazda nie prezentuje się już tak perfekcyjnie - jej skóra jest pokryta krostkami i świeci się.

Najlepsze kosmetyki na trądzik

Mat.prasowe

Jak widać, nikt nie jest idealny. Jeśli zmagasz się z trądzikiem, pamiętaj, że nie jesteś z tym sam/a i miliony osób na świecie ma podobny problem. Właśnie dlatego naukowcy intensywnie szukają rozwiązań, które skutecznie i szybko rozprawią się z wypryskami, zaskórnikami i świecącą się cerą. I wreszcie im się to udało! Seria kosmetyków Novaclear ACNE to prawdziwy przełom w świecie urody. Została stworzona z myślą o skórze tłustej, mieszanej i trądzikowej. Co w niej jest wyjątkowego? Produkty z tej linii zostały wzbogacone o Oil Control Complex, czyli połączenie oleju z pestek dyni, oleju rumiankowego, olejków eterycznych z rozmarynu, szałwi i mięty, pantenolu i kwasu laurynowego. Ten składnik aktywny zapewnia skórze balans - równocześnie działa przeciwtrądzikowo, matuje, ale i nawilża ją! Najczęstszym problemem wielu kosmetyków przeciwtrądzikowych jest to, że wysuszają skórę. Stosując linie Novaclear ACNE nie musimy się tego obawiać.

Mat.prasowe

Skuteczność Oil Control Complex została potwierdzona testami klinicznymi. Jakie są efekty stosowania kosmetyków z linii Novaclear ACNE?

71% mniej zmian trądzikowych

71% redukcji sebum

86% redukcji rozmiarów zmian zapalnych

70% redukcji zaskórników*

Kolejną innowacją w produktach Novaclear ACNE są kapsułki Nanovetores, w której został zamknięty Oil Control Complex. Jest to biodegradowalny mikronośnik o średnicy 200 nm, dzięki czemu zwiększa się przenikalność składników aktywnych do głębszych warstw skóry i ich skuteczność. Warto wspomnieć, że substancje czynne w tych kosmetykach produkowane są bez użycia rozpuszczalników organicznych, co zapewnia bezpieczeństwo dla użytkowników i środowiska.

W linii Novaclear ACNE znajdziemy: Płyn miceralny, Oczyszczają żel do mycia twarzy, Oczyszczający Tonik do twarzy, Oczyszczająca pianka do twarzy, Matujący krem do twarzy, Matująca maska do twarzy, Preparat Punktowy do osuszczania zmian trądzikowych, Matujące bibułki do twarzy.

Dzięki kosmetykom Novaclear ACNE nie tylko skutecznie wyleczysz trądzik, ale również zadbasz o nawilżoną i zdrową skórę.

*badania aplikacyjne przeprowadzone na 5% zawartosci Oil Control Complex

