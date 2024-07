Lindsay Lohan, która została skazana na 120 dni pozbawienia wolności za złamanie zwolnienia warunkowego i kradzież naszyjnika, nie pójdzie do więzienia. Sąd zadecydował, że aktorka wyznaczony czas spędzi we własnym domu.

Zagraniczne media podają również informację, że słynna skandalistka odsiedzi zaledwie 35 dni zamiast 4 miesięcy.

Wydaje się, że Lindsay znowu miała szczęście. Miejmy nadzieję, że to już koniec wybryków aktorki.

Reklama

tulipan