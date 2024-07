Niedawno pisaliśmy o Claudii Schiffer, która po raz kolejny reklamuje markę Guess, po dwudziestu latach od początku ich współpracy. Okazuje się, że Linda Evangelista jest kolejną supermodelką, która jest jak wino. Im starsza tym bardziej doceniania, albo przynajmniej równie ceniona.

47-letnia ikona wciąż zaskakuje, a jeśli się gdzieś pojawia to z wielkim hukiem. Karl Lagerfeld wybrał właśnie ją by reklamowała wiosenno-letnią kolekcję okularów Chanel. Nic by w tym dziwnego nie było, gdyby nie to, że gwiazda sygnowała kampanie tego francuskiego domu mody jeszcze w zeszłym stuleciu. Brzmi dramatycznie, ale dla porównania załączamy kampanię Chanel z Lindą Evangelistą i Christy Turlington w rolach głównych. Reklama pochodzi z początku lat 90.

Można zauważyć jak zmieniały się tendencje w modzie, jednak jedno pozostaje pewne. Klasyka w tym przypadku Linda Evangelista nigdy nie wychodzi z mody.

