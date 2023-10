Największe i najszybsze roller coastery, których naliczyć możemy aż 18, kolorowe karuzele, i zdumiewające pokazy, a do tego 5 basenów, 36 zjeżdżalni wodnych, piaszczyste plaże i 7000 leżaków! Wszystko to znajdziemy w ramach jednego biletu wstępu do Energylandii. Teraz możesz mieć dostęp do tych 123 atrakcji w wyjątkowej cenie.

Reklama

Poznaj szczegóły poniżej:

bilet normalny od 140 cm – 179 zł /szt., zamiast 199 zł

bilet ulgowy do 140 cm – 139 zł /szt., zamiast 149 zł

bilet normalny od 140 cm 2-dniowy - 319 zł/ szt., zamiast 359 zł

bilet ulgowy do 140 cm 2-dniowy - 249 zł/ szt., zamiast 269 zł

MAT.PRASOWE

Warunkiem skorzystania z tej rodzinnej promocji jest zakup minimum 4 biletów, co w przypadku większości familijnych wypraw nie sprawia problemu, tym bardziej, że do tego cudownego miejsca ściągają dzieci, rodzice i dziadkowie. Promocyjne bilety nabyć możecie już dziś poprzez stronę internetową TUTAJ. Bilety zakupione podczas promocji wykorzystać można od 1 sierpnia do 29 października 2023, czyli do końca sezonu! Park latem otwarty jest od 10:00 do 20:00, znów po wakacjach Park czynny jest do 18:00. Pełny kalendarz dostępny na stronie – LINK.

Zakupione bilety podczas tej limitowanej promocji dają możliwość skorzystania z wakacyjnych, sobotnich Magic Night & Beach Party. Zyskujemy nie tylko na kupnie biletów, ale także aż 3 godziny zabawy gratis! Sobotnie imprezy to możliwość podziwiania wyjątkowych iluminacji atrakcji Parku Rozrywki, ale także możliwość korzystania z nich, znów w strefie Water Park najlepsi DJ-e rozgrzewają przyjemnymi, wakacyjnymi hitami!

MAT.PRASOWE

Jeśli planujecie odwiedzić Energylandię z takimi biletami jesienią to pamiętajcie, że w kalendarzu czekają na Was Polska Złota Jesień, czyli Park przeobrażony w jesienną odsłonę, a także Oktoberfest dla osób pełnoletnich i w końcu Halloween dla fanów dreszczyku emocji i przerażająco dobrej zabawy.

Reklama

Dwudniowy pobyt w Energylandii sprawdzi się znakomicie – warto połączyć zabawę na roller coasterach z relaksem w Water Parku. W pobliżu Parku dostępnych jest wiele miejsc noclegowych, w tym ośrodek Western Camp Resort, który przygotował promocję dla odwiedzających, potrwa ona aż do 4 września! Sprawdź szczegóły! Dojazd do Energylandii jest niesamowicie prosty! Realizuje ona połączenia autobusowe aż z 14 miast w Polsce oraz zapewnia dla swoich Gości pociągi z Krakowa i Katowic. SPRAWDŹ DOJAZD