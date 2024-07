19. września w warszawskim Muzeum Literatury odbyła się inauguracja XI edycji Ogólnopolskiej Kampanii Ładnego Pisania. Na spotkaniu zorganizowanym z okazji tegorocznej Kampanii Pisania Piórem, której ambasadorem w 2013 roku został aktor Rafał Cieszyński, pojawiło się również kilka celebrytek.

Odeta Moro-Figurska postawiła na czerń, co jest zawsze i wszędzie dobrym rozwiązaniem. W tym przypadku również, bo jeśli nie masz pomysłu na look ubierz się od stóp do głów na czarno. Do tego delikatny akcent w postaci złotej biżuterii i stylizacja gotowa.

Aleksandra Mikołajczyk na tę okazję wybrała sukienkę w zgniło zielonym kolorze. Zaś Lidia Kopania postawiła na casualowy look w postaci skóry i szalika. Look niezbyt wysublimowany, ale obejdzie się bez większej krytyki.

