Blisko rok temu Marina i Wojciech Szczęśni po raz pierwszy zostali rodzicami. Para doczekała się synka, który jest oczkiem w głowie rodziców. Gwiazdy często chwalą się zdjęciami w sieci małego Liama. Na najnowszych fotografiach rodzice pękają z dumy, bo chłopiec już próbuje stawiać pierwsze kroki!

Marina Łuczenko-Szczęsna tak jak Ania Lewandowska czy Małgorzata Kożuchowska nie zdecydowała się na pokazanie twarzy dziecka w sieci. Niemniej jednak gwiazda często pokazuje Liama tyłem. Zdjęcia chłopczyka na Instagramie piosenkarki cieszą się wielką popularnością. Internauci zostawiają mnóstwo pozytywnych komentarzy pod fotografiami, takich jak np.:

Uwielbiam Was, choć prywatnie nie znam, jak na Was patrzę to widać w Was miłość, dobro i prawdziwą Rodzinę.

Jesteście cudowni!

Uwielbiam was - piszą fani w komentarzach.