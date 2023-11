1 z 4

Zwycięstwo z Czarnogórą 4:2 to był wspaniały dzień dla wszystkich Polaków, dla piłkarzy, ale przede wszystkim dla Franka Trzęsowskiego, który wyszedł na murawę razem z Robertem Lewandowskim! Chłopiec napisał do piłkarza, że zawsze to było jego wielkie marzenie. Robert odpisał i... Franek wyprowadził piłkarza z tunelu w trakcie niedzielnego meczu Polski z Czarnogórą. (Więcej: Już po! Wygraliśmy z Czarnogórą! Jaki wynik? Kto strzelił gola?)

