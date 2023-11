Robert Lewandowski nie ma łatwego życia po mundialu w Rosji. Po tym, jak skończył się dla nas porażką - nie wyszliśmy nawet z grupy - wiele osób obarcza go za to winą. Teraz dostało mu się za wywiad, który udzielił "Playboyowi". Nie pada w nim w ogóle temat przegranego mundialu - wywiad był przeprowadzony jeszcze przed rozgrywkami. Jednym z tematów, który poruszono w wywiadzie, był temat... jego perfekcyjnej fryzury. Co powiedział Robert?

Najważniejsze, żeby człowiek czuł się komfortowo. Czuję się dużo lepiej, gdy jestem zadbany w czasie występu na murawie. W trakcie spotkania trudno cokolwiek poprawić, więc dużą rolę odgrywa czas w hotelu. Lubię mieć fryzurę, w której trenuję na co dzień i przeszkadza mi nawet jeden źle ułożony włos. Perfekcjonizm - powiedział Robert Lewandowski.

Fani wściekli na Roberta Lewandowskiego

I to właśnie te słowa wywołały burzę. Dlaczego? Piłkarzom po trzech meczach (w tym dwóch przegranych) zarzucano że nie starają się wystarczającą i skupiają się za bardzo na swoich kampaniach reklamowych, a nie na grze w piłkę. Robertowi oberwało się najbardziej.

Zabierz się za granie, a nie... Szkoda ,ze perfekcjonista jest tylko w układaniu fryzury - do roboty ! Jakby za przegrany mecz nie dostawali w ogole kasy to szybko zaczęliby biegać ,zasapańcy. Skup sie prozny robercie za gre a nie za wlosy - piszą niezadowoleni fani Roberta.

A takich komentarzy jest więcej. Zgadzacie się z powyższymi komentarzami? A może to nie Robert przesadza, a tylko wściekli fani?

Robert Lewandowski o swojej fryzurze.

Wyszło niezręcznie?