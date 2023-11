Anna Lewandowska ćwiczyła kiedyś karate, niedawno zaczęła treningi boksu. Czy to dlatego, że poważnie się zastanawia się nad propozycję od KSW, które chętnie widziałoby ją w swoich szeregach? Teraz jeszcze jedna federacja sportów walki chciałaby, aby żona Roberta Lewandowskiego rozważyła startowanie w ich walkach!

Już jakiś czas temu na Twitterze Martina Lewandowskiego, współwłaściciela KSW, pojawił się post, który sugerował, że być może będzie ona zawodniczką MMA:

Poranna kawa z Anią Lewandowską. Co powiecie na zawodniczkę karate w MMA? W szczególności, że ma tak dobrze pasujące nazwisko do dyscypliny;) - napisał Lewandowski.

Tym razem na podobny wpis na Twitterze zdecydował się Paweł Jóźwik. To prezes zarządu Fight Exclusive Night. FEN organizuje walki na zasadach MMA oraz F-1.

Skoro tym razem pieniądze nie są sprawa kluczową , postanowiliśmy włączyć się do gry . Myśle ze jako byłej zawodniczce karate , Ani będzie zdecydowanie bliżej do sportów uderzanych na FEN niż do walk w mma (pisownia oryginalna) - napisał na Twitterze Jóźwik.