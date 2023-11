3 z 4

"Starting tomorrow? ????✌???? Who among you is using diet from my @diet_training_by_ann app? My tomorrow's breakfast is an ENERGY MILLET WITH COCONUT MILK AND FRUITS. How does your menu looks like?" napisała Ania pod postem na Instagramie. Jedna z obserwatorek dopatrzyła się błędu:

Ja rozumiem, że po angielsku to bardziej światowo. Ale skoro już pisze Pani w obcym języku to proszę robić to poprawnie. I hasło i wpis mają tyle błędów, że oczy bolą - skomentowała.

Fanki natychmiast stanęły w obronie:

Ja tam tylko 1 błąd widzę ale co mnie to obchodzi , każdy je popełnia . Ale aż tak oczy mnie nie bolą ????????????; Bez przesady, żeby się nauczyć najpierw trzeba popełniać błędy to raz, a dwa potem przez takie komentarze inni boją się mowić po angielsku bo zaraz znajdzie się ktoś kto wytknie jakiś błąd ✌???? - piszą.

Dla mniej spostrzegawczych - ten błąd to o jedno "s" za dużo w zdaniu "How does your menu looks like?". Skoro piszemy "does" to "look", a nie "looks". Ale któż z nas nie popełnia błędów...

Zresztą Ania Lewandowska postanowiła także obronić się sama i odpowiedziała!