Anna i Robert Lewandowscy od kilku dni świętują pierwszą rocznicę ślubu. W tym celu wybrali się do słonecznej Kalifornii, gdzie odpoczywają na najpiękniejszych plażach świata. Nie rezygnują jednak całkowicie z aktywności fizycznej i zdrowego odżywania się. Rowery, bieganie, basen - to dla sportowej pary codzienność. Przypomnijmy: Polscy Beckhamowie w Kalifornii: Tak Lewandowscy bawią się na wakacjach

Małżeństwo na razie nie myśli o powrocie do kraju. Stara się jak najwięcej skorzystać ze słonecznej pogody oraz zobaczyć najpiękniejsze miejsca na Ziemi. Jednym z nich jest słynny Wielki Kanion w Kolorado. Lewandowscy nie mogli nie skorzystać z okazji, by zrobić sobie pamiątkową fotkę na jego tle. Co więcej - Ania w końcu odpuściła dresy i sportowe buty. Na jeden wieczór zamieniła się w prawdziwą seksbombę, odsłaniając swoje super zgrabne nogi.

Robert ma udane życie. Nie mamy do tego żadnych wątpliwości. Zobacz, jak bawi się na wakacjach z piękną żoną: