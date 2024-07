1 z 8

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski przyjaźnią się z Cezarym i Edytą Pazurami. Rzadko mogą się jednak spotykać, bo mieszkają w dwóch różnych krajach. Ale jak już się spotkają... To hulaj dusza piekła nie ma :). Ania wrzuciła filmik z restauracji, jak jedzą pyszne zdrowe dania. Ania rybę na parze z warzywkami, a Robert z Cezarym spaghetti z grzybami. Pysznie też wyglądały przystawki. Lewandowscy i Pazurowie poszli do drogiej i luksusowej restauracji. Zobacz na zdjęciach, jak wyglądało to spotkanie w naszej galerii.

Dlaczego się spotkali? Prawdopodobnie Ania namówiła Cezarego, żeby wspierał Olimpiady Specjalne, których Lewandowska jest ambasadorką. Właśnie Pazura pochwalił się wspólnym zdjęciem z Anią wspierając akcję.

