Benefit - „See & be seen Sasha” to zapach dla kobiet, które uwielbiają być w centrum uwagi…

Nuty zapachowe:

Nuta głowy: kwiat pomarańczy, brzoskwinia i różowa frezja,

Nuta bazy: ylang ylang, kwiat tiare, biała peonia i jaśmin,

Nuta serca: piżmo, ambra i wanilia.

Cena ok. 159 zł /30 ml, zapach dostępny wyłącznie w perfumeriach Sephora.