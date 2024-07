Ada Szulc, finalistka X-Factora po blisko roku od zakończenia show wzięła się do pracy. Piosenka "Big Love" doczekała się w końcu teledysku. Ilustracją do piosenki stały się fragmenty filmu "Big Love", który wchodzi do kin już 10 lutego.

Wokalistka ukazuje się nam tylko w jednym pomieszczeniu ubrana w ciekawą zwiewną kreację. W teledysku, z minuty na minutę serwowane są coraz to nowsze sceny - zaczynając od dziewczyny celującej sobie pistoletem w brzuch, poprzez ostrą alkoholową imprezę, na kobiecie biegającej po ulicy w samej bieliźnie skończywszy.

Nie sądziliśmy, że piosenkarka postrzegana jako spokojna dziewczyna, zdecyduje sie na taki teledysk, ale z drugiej strony czego nie robi się dla promocji nowej płyty. I filmu.

