Okazuje się, że ślub Anji Rubik i Sashy Knezevica to nielada wydarzenie. Nad przygotowaniami czuwa sztab profesjonalistów, który zadba o to, by wszystko odbyło się z wielką pompą.

Modelka już wybrała suknię ślubną. Oczywiście autorstwa jednego z wielkich projektantów. Zaprojektuje ją Peter Dundas z domu mody Pucci. Anja w jednym z wywiadów zdradziła, że nie będzie to typowa, klasyczna suknia. Wiemy tyle, że napewno będzie krótsza z przodu z długim trenem.

Para wybrała już także obrączki. Tu postawiła na klasyczny wzór luksusowej marki Cartier.

Anja i Sasha wezmą dwa śluby. Pierwsza, główna ceremonia odbędzie się nad brzegiem Morza Śródziemnego. Huczna impreza została przygotowana dla ponad stu gości. Drugi ślub zaplanowali w Nowym Jorku, ta ceremonia będzie miała charakter typowo prywatny i jej świadkami będą najbliżsi.

Wesele uświetnią gwiazdy światowego formatu. Wesele Ani będą celebrować takie sławy jak Leonardo DiCaprio, czy Karl Lagerfeld. Nie zabraknie także koleżanek z branży. Z pewnością zaszczyci swoją obecnością Giselle Bundchen.

Mimo tak zacnych gości i szczegółowych przygotowań, modelka chce zachować prywatność - Anja, podobnie jak jej koleżanki, Gisele i Coco Rocha, nie chce, żeby jej ślub był wydarzeniem medialnym. To dla niej najważniejszy dzień w życiu i nie wyobraża sobie, żeby zepsuli go paparazzi - mówi "Show" koleżanka modelki .

Mamy jednak cichą nadzieję, że parę fotek wycieknie do prasy. Chętnie byśmy zobaczyli jak będzie prezentować się Anja w białej sukni...