Legenda światowej piłki o poruszającej reakcji Roberta Lewandowskiego: "Lewy się popłakał"

Ten rok dla Roberta Lewandowskiego jest naprawdę wyjątkowy! W maju piłkarz świętował narodziny drugiej córeczki, Laury, a kilka miesięcy później - zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Zdobycie tego tytułu było dla naszego napastnika jednym z największych, życiowych marzeń.

Legendarny piłkarz, Karl-Heinz Rummenigge zdradził w jednym z wywiadów, że Robert Lewandowski tuż po wygranym finale, popłakał się. Później Polak podobno powiedział jeszcze szefowi niemieckiego klubu, co trzeba zrobić w przyszłości.

Robert Lewandowski popłakał się po finale Ligi Mistrzów

Wzruszenie i ogromna duma ogarnęła chyba wszystkich, kiedy Robert Lewandowski razem ze swoją drużyną, Bayernem Monachium, zdobył zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Co prawda tego dnia polski napastnik nie strzelił gola, jednak przez całą drogę do finału, wykonał ogromną pracę. Jego wkład w zwycięstwo zespołu jest ogromny, a Polak urósł do rangi jednego z najlepszych piłkarzy na świecie.

Szef niemieckiego klubu, Karl-Heinz Rummenigge opowiedział w podcaście z "Phrasenmäher" o reakcjach piłkarzy tuż po zdobyciu mistrzostwa. Okazało się, że Robert Lewandowski nie mógł powstrzymać łez.

Rummenigge opowiada w podcaście @phrasenmaeher o reakcjach piłkarzy Bayernu na wygranie LM. Mówi, że Lewy po finale się popłakał i zaraz po tym, gdy z ulgą stwierdził, że potrzebował tego tytułu, zaczął Rummeniggemu wyliczać, co Bayern powinien zrobić w najbliższej przyszłości - powiedział Karl-Heinz Rummenigge, którego wypowiedź zacytował Tomasz Urban na Twitterze.

Polski napastnik popłakał się, kiedy usłyszał ostatni gwizdek w finale Ligi Mistrzów. I chyba nic w tym dziwnego - w końcu jedno z jego największych marzeń piłkarza spełniło się! Swój tryumf zadedykował żonie, dzieciom, kibicom, a także zmarłemu tacie.

Zdaniem Roberta Lewandowskiego, do tak ogromnego sukcesu jego drużyny miała przyczynić się między innymi szeroka ławka rezerwowych. Ciekawe co takiego jeszcze zdradził szefowi niemieckiego klubu Robert Lewandowski. Wygląda na to, że nasz piłkarz już wie, co trzeba robić, aby Bayern odnotowywał kolejne sukcesy!

