Anna Lewandowska zdradziła, że jej macierzyństwo nie było idealne. A teraz? Jej nowe zdjęcie daje do myślenia

Anna Lewandowska opublikowała w sieci szczery wpis, w którym zdradziła, jaka jest Laura. Trenerka poruszyła temat nieprzespanych nocy i zdradziła, czy wciąż musi wstawać do swojej córeczki. Okazuje się, że Anna Lewandowska to prawdziwa szczęściara! Dumna mama wyznała bowiem, że jej druga pociecha już od kilku tygodni nie budzi się w nocy! Zobaczcie cały wpis trenerki!

Anna Lewandowska ponad trzy miesiące temu po raz drugi została mamą. Druga córeczka trenerki i Roberta Lewandowskiego przyszła na świat dokładnie 6 maja. Anna Lewandowska w jednym z wywiadów przyznała, że przy małej Laurze śpi więcej niż po narodzinach Klary, ale i jej zdarzały się nieprzespane noce.

Teraz okazuje się, że mała Laura już przesypia całe noce, a Anna Lewandowska nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa z tego powodu!

Jak cudnie przespać noc. Kto by pomyślał, że to starsze dziecko wstaje wcześniej, a Laurka... śpi już całe noce... i to od kilku tygodni! #szczesliwamama - napisała na InstaStories.