Lara Gessler przekazała radosne wieści. Posypały się życzenia
W swoim najnowszym wpisie na Instagramie Lara Gessler ogłosiła, że pięć lat temu przyszła na świat „najbardziej magiczna dziewczynka” i opublikowała uroczą serię zdjęć z tej okazji.
Lara Gessler to znana restauratorka, influencerka i autorka książek kulinarnych. Córka Magdy Gessler, jednej z najbardziej rozpoznawalnych osobowości polskiej gastronomii, od lat idzie własną zawodową drogą. Prowadzi autorskie projekty kulinarne, angażuje się w promocję zdrowego stylu życia i dzieli się codziennością z fanami w mediach społecznościowych. Na Instagramie, gdzie obserwuje ją kilkaset tysięcy osób, Lara regularnie publikuje kadry z życia rodzinnego i zawodowego. Pokazuje, jak łączy macierzyństwo z pasją do gotowania i podróży. Właśnie tam opublikowała wzruszający wpis, w którym wspomniała o piątych urodzinach swojej córki i pokazała urocze rodzinne zdjęcia.
Córka Lary Gessler obchodzi urodziny
Lara Gessler podzieliła się ze swoimi obserwatorami wyjątkowym momentem — piątym rokiem życia swojej córki. W poście zamieściła zestaw rodzinnych fotografii, na których widać uśmiechniętą solenizantkę wraz z rodzicami i bliskimi, stanowiące radosny zapis rodzinnego święta.
5 lat temu urodziła się najbardziej magiczna dziewczynka
Fani szybko zareagowali na wpis — pod postem szybko pojawiły się liczne komentarze z gratulacjami i życzeniami dla dziewczynki, co tylko potwierdziło, że moment ten poruszył także społeczność śledzącą Larę w mediach społecznościowych.
To już 5 lat? Pamiętam, jakby to było wczoraj, pięknego życia dla córci.
Niech każdy dzień przynosi Ci mnóstwo uśmiechu i radości!
Nena! Spełniaj marzenia i bądź szczęśliwa
My również życzymy zdrowia i wszystkiego kolorowego!
