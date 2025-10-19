Lara Gessler to znana restauratorka, influencerka i autorka książek kulinarnych. Córka Magdy Gessler, jednej z najbardziej rozpoznawalnych osobowości polskiej gastronomii, od lat idzie własną zawodową drogą. Prowadzi autorskie projekty kulinarne, angażuje się w promocję zdrowego stylu życia i dzieli się codziennością z fanami w mediach społecznościowych. Na Instagramie, gdzie obserwuje ją kilkaset tysięcy osób, Lara regularnie publikuje kadry z życia rodzinnego i zawodowego. Pokazuje, jak łączy macierzyństwo z pasją do gotowania i podróży. Właśnie tam opublikowała wzruszający wpis, w którym wspomniała o piątych urodzinach swojej córki i pokazała urocze rodzinne zdjęcia.

Córka Lary Gessler obchodzi urodziny

Lara Gessler podzieliła się ze swoimi obserwatorami wyjątkowym momentem — piątym rokiem życia swojej córki. W poście zamieściła zestaw rodzinnych fotografii, na których widać uśmiechniętą solenizantkę wraz z rodzicami i bliskimi, stanowiące radosny zapis rodzinnego święta.

5 lat temu urodziła się najbardziej magiczna dziewczynka - napisała w poście szczęśliwa mama.

Fani szybko zareagowali na wpis — pod postem szybko pojawiły się liczne komentarze z gratulacjami i życzeniami dla dziewczynki, co tylko potwierdziło, że moment ten poruszył także społeczność śledzącą Larę w mediach społecznościowych.

To już 5 lat? Pamiętam, jakby to było wczoraj, pięknego życia dla córci.

Niech każdy dzień przynosi Ci mnóstwo uśmiechu i radości!

Nena! Spełniaj marzenia i bądź szczęśliwa - czytamy w komentarzach.

My również życzymy zdrowia i wszystkiego kolorowego!

