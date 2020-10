Lara Gessler pochwaliła się zdjęciami ze ślubu! Państwo młodzi postawili na skromne stylizacje 

Kilka dni temu Lara Gessler zaskoczyła fanów zdjęciem, które sugerowało, że najprawdopodobniej ona i jej partner wzięli ślub! Teraz już chyba nie ma żadnych wątpliwości - właśnie na Instagramie córki Magdy Gessler pojawiły się fotografie z tego wyjątkowego dnia. Państwo młodzi postawili na skromne, ale piękne stylizacje. W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od zachwyconych fanów. Zobaczcie sami!

W życiu Lary Gessler dzieje się naprawdę dużo! Już za chwile gwiazda powita na świecie swoje pierwsze dziecko. Niedawno media obiegła również wieść o jej zaręczynach z Piotrem Szelągiem, a teraz wszyscy żyją ślubem tej dwójki! Jest to jednak informacja dość zaskakująca, ponieważ w jednym z wywiadów ukochany Lary przyznał, że najprawdopodobniej nigdy nie oświadczy się swojej partnerce, ani nie weźmie z nią ślubu.

Jest nieograniczona ilość możliwości i konfirmacji, w jakich dwoje ludzi może być razem. Ja jestem raczej zwolennikiem rzymskich małżeństw. Nie oceniam czy to dobrze, czy niedobrze, że ludzie biorą śluby. Skoro tak się dzieje, to oznacza, że jest na to miejsce w naszym teraźniejszym świecie. Ale w pracy prawnika i na własnej skórze miałem okazję wyspecjalizować się w temacie ślubów - wyjawił Piotr Szeląg w rozmowie z "Twoje Imperium"