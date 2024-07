Lara Gessler oceniła swoją mamę, Magdę Gessler. Córka gwiazdy TVN nie ukrywa, że to właśnie jej mama była tą osobą w rodzinie, która "nosiła spodnie". Lara w wielu wywiadach podkreślała, że po rozstaniu rodziców to właśnie ojciec, Piotr Gessler zajmował się jej wychowaniem. Dwa lata temu Lara wyznała, że dopiero kiedy została nastolatką, jej relacje z mamą znacznie się polepszyły. Córka Magdy Gessler w rozmowie z agencją Newseria.pl nie ukrywa, że w dzieciństwie to jej ojciec dbał o ciepło domowego ogniska. Co jeszcze powiedziała Lara Gessler?

Mój tata bardziej pełnił rolę osoby dbającej o domowe ognisko, więc nie odczuwałam dużego braku. Po prostu zawsze był podział. Mama była tą, która nosiła spodnie, miała jaja i tak jest do teraz.

Co jeszcze zdradziła Lara Gessler? Posłuchajcie całej rozmowy z córką Magdy Gessler!

