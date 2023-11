Domowe centrum dowodzenia? Oczywiście laptop! To nie tylko niezbędnik w pracy czy podczas podróży. Jest nieoceniony także podczas relaksu. Udowadnia to Huawei Matebook D15. Ten sprzęt to idealny towarzysz wolnego dnia. Jakie jego parametry robią największe wrażenie?

Świetna rozdzielczość ekranu

Huawei Matebook D15 to nowa wersja jednego z najpopularniejszych laptopów w Polsce ubiegłego roku. Ma wysokiej rozdzielczości ekran 15,6” (IPS FullView FHD (1920x1080), który skrupulatnie odwzorowuje kolory i detale. Uwielbiasz oglądać filmy w domu? Z nowym sprzętem od Huawei to będzie jeszcze przyjemniejsze - dzięki bardzo wąskiemu obramowaniu, jego ekran pokrywa aż 87% wewnętrznej powierzchni laptopa. Dodatkowo, komfort podczas seansu zapewni tryb ochrony oczu, który filtruje szkodliwe dla wzroku niebieskie światło.

Często zdarza Ci się zmieniać miejsca położenia laptopa w domu? Nic dziwnego, w końcu towarzyszy i pomaga Ci podczas wielu czynności. Na szczęście z Matebook D15 to nie problem - waży zaledwie 1,53 kg i zajmuje bardzo mało przestrzeni.

Wytrzymała bateria i szybkie ładowanie

Laptop imponuje także wydajnością: jego sercem jest procesor AMD Ryzen 5 3500U, oparty o 4-rdzeniową i 8-wątkową architekturę „Zen”, która łączy się z nowoczesnym układem graficznym Radeon Vega 8. System wspiera pamięć operacyjną 8 GB RAM! To nie wszystko! Na jednym ładowaniu możesz korzystać z Matebook aż 8 godzin, a później, w razie potrzeby, wystarczy tylko 30 minut, aby ponownie mieć ponad połowę baterii.

Podczas odpoczynku we dwoje świetnie za to sprawdzi się funkcja OneHop. Umożliwia ona zbliżeniowe przesyłanie danych pomiędzy laptopem a smartfonem lub tabletem Huawei, wyposażonym w technologię NFC. Transfer plików jest prosty i szybki - wystarczy włączyć w smartfonie odpowiednią funkcję, a następnie zbliżyć urządzenie mobilne do laptopa. Dzięki OneHop użytkownik może przenieść gigabajtowy film albo 500 zdjęć między urządzeniami w jedną minutę!

Idealny domowy relaks? Tylko w towarzystwie Matebook D15! Obejrzyj nasze wideo i sprawdź, czym jeszcze zaskakuje nowość od Huawei!

